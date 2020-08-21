基隆市國民運動中心開幕3年，許多市民反應設施不足、空間狹小，加上市區有民營健身房，使業績滑落五成，有議員建議市府可將運動中心旁的停車場增設2館，並督導廠商活化空間，對此市府回應將再研議。

議員張顥瀚表示，近年市區增設一間連鎖健身房「World Gym」，依數據顯示，使用人數最高的分店位於基隆，可見基隆具運動人口，但在地國民運動中心使用人數卻較前一年少了20多萬人。他指出，原因是國民運動中心的設施、空間配置讓許多市民卻步，不願前來運動。

張顥瀚近一步說明，4樓籃球場與攀岩場地共用，自己曾在運動中心打球時，有民眾未注意，撞到攀岩牆受傷，導致許多民眾覺得場域受到限制不願承租。一名張姓男子也表示，他在國民運動中心健身時發現，重訓器材不足，使用者需排隊等待，反而無人使用的設備占多數，造成供不應求、供過於求。

議員張榮欽則提出建議指，市府可以將運動中心旁停車場增設2館，擴大場域，或是在七堵加蓋2館，讓基隆和七堵都有國民運動中心。議會也要求市府，應輔導業者，主動收集民眾運動需求，適時調整運動設施，提升品值、永續經營。

對此，教育處長林祝里表示，將委託廠商考量市民需要的運動設施加以投資，並督導廠商積極活化空間，至於停車場改設為2館仍須研議，整體方向具可行性，除了要進行內部討論外，若未來要增設還得變更地目，短時間內無法定案。

(中時 )