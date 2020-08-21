大直水岸豪宅市場再添話題，內政部公布實價揭露資訊中，達標台北市豪宅課稅門檻大直豪宅「忠泰風格」，在今年2月交易1筆11樓物件，總價8900萬成交，總坪數為82.9坪，扣除車位每坪單價130.67萬，創下社區近兩年新高。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該社區屋齡12年，外觀獨特，走綠地、河岸景觀宅，純居住氛圍濃厚，整棟大樓多達123戶，揭露資訊雖只有一戶破億元，其餘總價多在8、9000萬，但單價均一站穩118萬以上，近年身價也都保持120~130萬，價格一致性可說是相當具水準的社區大樓，也可說因為被未破億元而長期被市場忽略的高價、身價抗跌的高價社區。

不過，陳炳辰也說，大直水岸豪宅近年聲量不及大安森林公園周邊、信義計畫區等新豪宅區，雖然釋出率也不高，但今年以來的單價均未達200萬，即使是在地第一豪宅「西華富邦」離達標也有段距離，仍可看出大直水岸市場冷氣團，不見高價買盤願意接手，加上過去當地常被論及之距離松山機場近的台商話題，如今看來不再具備效益，若非社區本身就有抗跌特色，已無法再單純因大直水岸宅而讓房價雨露均霑。

(中時新聞網)