新竹一名有錢的人夫，與妻子結婚25年，卻和國中音樂老師婚外情，人夫大膽帶音樂老師回家啪啪，氣壞的妻子帶兒子回家抓姦在床，用手機錄下兩人赤裸裸的畫面，並怒告音樂老師，對此法官認為兩人赤裸程度已經「超越朋友界線」，判老師與人夫必須賠償妻子50萬元。

偷吃的50歲鄧姓男子，月薪大約4到5萬，不過因為名下有多筆財產，是當地有名的「田僑仔」，小三洪姓女子是音樂老師，不僅相當有氣質，外表也深深吸引鄧男，忍不住發展起婚外情，某次鄧妻發現丈夫送買百萬名車給洪女，鄧妻一氣之下離家出走，並嚷嚷說要離婚，結果鄧妻前腳才離開家，鄧男馬上就找洪女回家啪啪。

鄧妻發現兩人在家裡恩愛，找兒子回家抓姦，一到房間果然看到洪女躺在床上、全身赤裸，鄧男則僅穿四角褲，兒子隨即用手機拍下，鄧妻以此當作證據對兩人提告。出庭時鄧男用書狀答辯，洪女是朋友介紹的到府陪聊的傳播妹，之前並不認識，且因為當天喝太多酒，回到家一躺下就睡著，不知為何洪女會脫光，兩人沒有發生逾矩之事。

洪女則否認赤裸照片女主角是自己，因為沒拍到臉，且當天在家沒有出門，車界朋友開出去；但鄧妻兒子證實當天有與洪女拉扯外，這輛百萬名車確實在洪女名下，且就照片來看，若兩人僅聊天，洪女並不需要脫光衣服，除非已有相當親密關係，否則不會如此，可見鄧男、洪女已超過一般交友分際，構成破壞婚姻關係，判賠兩人賠償鄧妻50萬元。

(中時新聞網)