俄羅斯反對派領袖納瓦尼20日疑似遭人下毒後陷入昏迷，被送到鄂木斯克的醫院搶救。德國非牟利組織派醫療專機到當地接納瓦尼到柏林治療，醫院和克里姆林宮原本同意放行，但21日在醫療專機抵達前15分鐘，院方突然以病情嚴重為由拒絕安排他離開，並指他體內沒有中毒物質，相信他沒有中毒。

非牟利組織Cinema for Peace Foundation」稱基於人道理由，派出醫療專機從周五凌晨飛往俄羅斯西伯利亞，接納瓦尼到柏林就醫。不過，納瓦尼發言人亞爾米許指院方認為納瓦尼病情嚴重而無法移動，拒絕讓他出國治療。亞爾米許直斥醫生做法「直接威脅他的性命」，並相信是克里姆林宮作出有關決定。

醫生又說，納瓦尼的血液及尿液樣本沒有發現有毒物質，認為他沒有中毒，而且院方已診斷他的症狀並告知其家屬，但由於涉及病人私隱而拒絕向媒體透露。納瓦尼是在搭機從西伯利亞飛到莫斯科時，突然感到身體不適，之後飛機緊急降落送醫。

納瓦尼疑遭下毒一事引起國際關注，法國總統馬克洪感到非常擔憂和痛心，稱法國將會向納瓦尼及其家人提供一切必要協助，包括醫療、庇護及人身保護。德國總理梅克爾則希望納瓦尼盡快康復，並稱若有需要提供醫療援助。她相信很快會真相大白，促請要展開調查。

曾兩度遭人下毒的俄羅斯民主派人士穆爾扎認為是與克里姆林宮有關的安全部隊所為。

(中時 )