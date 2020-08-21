全球的疫情排名，台灣排名第167，台灣現在是486個確診病例、7人死亡；美國最嚴重，有570萬個病例，一天增加4萬4957病例，一天死亡1263人。那到底何時才能回到疫情爆發前的生活？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，恐怕還是要等到有疫苗時，國產疫苗大概在明年第二季就會量產。

陳時中在政論節目《鄭知道了》被問到，何時才能恢復以前沒發生新冠肺炎的生活？陳時中在回說，恐怕還是要有疫苗，或是抗病毒的藥物產生的時候，社區才會整個安全。

被問到台灣何時可以注射疫苗？陳時中表示，在年底當然會有各種管道去做努力，如果以國產的疫苗，他認為明年到第二季，應該有機會出來，在年底或在第一季的時候，應該有一些緊急授權使用的疫苗也會出來。至於誰可以打到這些疫苗，陳時中說，第二季的量恐怕就比較多了；那在年底或第一季的時候，國產疫苗有機會，比較有機會的時間是，大概在明年春天，12月時緊急授權的疫苗就會出來，第二季量產。

那第二季一般人施打得到嗎？陳時中指出，當然期待大部分的人能夠施打，不過依照目前國產疫苗的速度，是沒辦法做保證的。這整個還在臨床試驗中，而第一期臨床試驗，現在就可以開始做了。打一劑多少錢？以台灣的疫苗政策而言，基本上是會設定6%到60%是公費使用，也就是台灣全人口的60%，台灣有1400萬人可以免費注射。

(中時新聞網)