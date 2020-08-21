今年進入第七屆的新創生活展，21日開始，一連在高雄展覽館展出4天，展出藝術名畫、珠寶、工藝文創、品茗等超過30億元價值的精品，21日下午的開幕式，並首創由16位名模的2020克萊亞秋冬時尚秀，擔綱開幕主秀。

安益集團總裁涂建國21日開幕致詞指出，疫情期間，因為社交距離的政策，造成人與人之間疏遠了，人與事物也疏遠了，希望藉由新創生活展，拉回人與人的距離。

涂建國表示，從2015年開辦的「頂級生活展」，為了發掘更多的生活新產業，今年邁入第七年之際，也予以改名，讓展覽更切合生活事務，而不再那麼頂級、遙遠，新創生活展就是要重新定義有品味，又獨具個人風格的生活態度。

他說，今年在高雄展覽館參展的廠商，大多數來自北部和中部，包括首度到高雄的台北壺意堂陶瓷美術館、台北也趣畫廊、罐子茶屋、德鴻藝廊、007坐駕、重現經典的ASTON MARTIN DBS Superleggera Coupe頂級超跑、台灣區珠寶工業同業公會舉辦「高雄愛情珠寶嘉年華」、以及克萊亞（KERAIA）秋冬時裝大秀。

涂建國表示，今年的藝術畫作、珠寶、工藝文創、品茗等，展出的總價值超過30億元，希望在後疫情時代，給予大家的生活，有一個不同的體驗，拼經濟，也拚軟實力。

國貿局高雄辦事處長賴國星指出，即使買不起昂貴的珠寶，但，學習如何欣賞好的珠寶，是大家可以學習的生活美學，「好好享受美好事務」。

首次參加此一系列展覽的知名生活老品牌明星花露水，希望透過跨界合作與多方合作的計劃，重塑品牌形象，森晨貿易公司董事長許清風指出，當初耗資1億元，買下明星花露水的產權和生產線，就是要重振明星花露水的往日雄風。

許清風表示，目前已經研發出更多新品，市場先鎖定台灣，在疫情期間開發的防疫清潔用品，大都贈送給防疫單位，未來在海外市場的拓展，將以菲律賓為優先進軍的區域。

(工商 )