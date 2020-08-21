日前彰化縣衛生局因採檢出一名無症狀者確診新冠肺炎，引發篩檢不符規定爭議。台北市議員游淑慧向衛福部詢問，如果彰化沒有篩檢案485，讓他進入社區，這樣無症狀感染者有無傳染的風險？結果衛福部的回答讓游淑慧傻眼，還讓她爆氣連問衛福部，質疑如果彰化沒有篩檢，會知道該病例還有其他問題嗎？

游淑慧今(21日)在臉書上表示，她問衛福部，如果彰化沒有篩檢到，那名青年其實已居家檢疫期滿，原本昨天就可以解禁外出，進到社區了，她想請問無症狀感染者有無傳染的風險？

對此，衛福部回應，「該少年二次採檢Ct值為32，通常超過33就沒有傳染力了。表示少年傳染力低，沒有傳染風險之虞。」看到衛福部的回覆後，游淑慧不禁直呼，「傻眼貓咪」。

游淑慧質疑，如果沒有彰化的篩檢，衛福部會知道要對他進行二次採檢嗎？會知道他的ct值為何？會知道他的傳染力高或低？她還直批，「這不是事後諸葛的說嘴嗎？」而且，衛福部還是沒有告訴大家，其他縣市有沒有無症狀感染者在居家檢疫期間都「沒有」被發現？

最後，游淑慧也說，「對於每一個病例的攔檢成功，我們都應該心存感恩和幸運，怎麼會搞得讓所有基層公務員承受如此大的責難和網路風向的傷害？」

網友們也連言回應，「要講邏輯，這些官員一定輸給淑慧議員」、「政客就是政客，做什麼事都是政治凌駕專業，台灣老百姓還要忍多久政客執政」、「全國各地呢？彰化有，其他地方難保不會有！衛福部蓋得了一個個從台灣回去外國的例子嗎？」

我問衛福部，如果彰化沒有篩檢到，那名青年其實已居家檢疫期滿，原本昨天就可以解禁外出，進到我們社區了。請問 無症狀感染者有無傳染的風險？ 誰知衛福部回應： 該少年二次採檢Ct值為32，通常超過33就沒有傳染力了。表示少年傳染力低... 由台北市議員游淑慧發佈於 2020年8月20日 星期四

(中時新聞網)