英文中國郵報原址位在中山區撫順街，基地約175坪，被東騰開發投資買下後，再整合至255坪，今日公開總銷約35億元的「東騰界」預售案，挾著距離捷運民權西路站僅1分鐘路程，以及低總價，在目前的資金狂潮下，有買方揪團一次買下8戶，東騰機構總經理白國祥說，這筆個案總價落在1300~3000萬元，總價不高、地點又好，目前已去化近6成，目前置產型和自住買方比例各佔5成。

代銷此案的甲桂林廣告副董事長曹瑞濱透露買房的5個小秘訣，包括地點、交通、品牌、生活味道，以及未來性，在現在資金熱潮的情形下，再加上目前低利率的環境，吸引不少置產型買方出手，中山北在台北市一直都有獨特的領導性，又是具有歷史和故事的地方，這也是「東騰界」開案20天，就可以熱銷6成的主因之一。

東騰開發投資興建總銷35億元的「東騰界」基地面積255坪，規劃為地上15層、地下4層住宅大樓，總共有189戶，產品規劃12~28坪，公設比約36.5%，每坪開價110~120萬元，總價落在1300~3000萬元，法定車位共62個，預期將在明年4月前動工。

東騰機構總經理白國祥說，以往公司規劃產品坪數較大，總價帶較高，對首購族而言負擔較大，這回取得距離捷運民權西路站僅1分鐘路程土地，思考想要讓更多的可以買到公司產品，因此朝著低總價、高坪效的產品來規劃。他說，「東騰界」基地原本是英文中國郵報原址，基地約175坪，整合後到現在的255坪，原先是希望能再整合大一點的規模才推案，可惜的是中間戶地主不願賣地，因此只好就255坪的土地進行規劃推案。

(時報資訊)