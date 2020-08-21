素有「推特總統」之名的川普，一向以在推特上發表各種個人意見為名，但先前因不滿轉貼他的貼文並加上批評，刻意將7位帳號列為黑名單，但遭用戶向法院提出訴訟，法院也於2017年6月判決川普已違反美國憲法第一修正案，也就是保障人們言論自由，並要求將批評者解除封鎖。不過，川普政府20日再次向高等法院提出請求，允許他將批評者封鎖。

據美媒《國會山莊》報指出，美國哥倫比亞大學第一憲法修正案騎士機構（Knight First Amendment Institute）代表兩名用戶提出訴訟，要求川普解除因批評而封鎖的推特用戶；而美聯邦上訴法院於2019年7月裁定，川普的私人推特已經是個討論白宮事務的公共論壇，總統不能合法封鎖與他政治觀點不同的用戶。

不過，代表川普政府司法部的律師20日向最高法院提出的請願中表示，希望推翻先前上訴法院裁定。司法部表示，訴訟法院認為川普的推特是公共論壇的說法是誤解，且並未適當了解川普的社群媒體貼文多半代表私人，而非政府發言的事實。

而當初提出訴訟的哥倫比亞大學第一憲法修正案騎士機構呼籲最高法院拒絕川普政府的請求，並表示這一案例正是代表了美國民主以及憲法第一修正案的基本原則，也就是政府官員無法因人民不同意其政治觀點，而排除人民接觸公共論壇。

(中時新聞網)