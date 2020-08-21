王品集團旗下「石二鍋」以同一個鍋、兩種口味先炒後煮，傳承石頭鍋的懷舊風味，10年來平均每天賣超出10,000鍋，成為平價鍋界的品牌典範。「石二鍋」這鍋湯熬了十年首次華麗變身「石二鍋FRESH」經典店，去年10週年在起家地-台中開出首店後深受好評，今年再度揮軍北上插旗人潮熱點-士林商圈。

「石二鍋FRESH」光空間氛圍有全然不同的感受，以青色作為品牌識別色，象徵爐火純青的將轉換成更豐厚實在的純青色，給顧客舒適寬敞無壓迫感的用餐環境，並延長營業時間至深夜12點，讓夜貓子客人深夜也能吃到暖新鍋物，「石二鍋FRESH」士林店為歡慶開幕只要10點後進場的民眾就能免費升級大肉盤、大菜盤，歡迎熱情的北部朋友一起來鬥熱鬧。

「石二鍋FRESH」除了明星商品石頭鍋、涮涮鍋外，新增了以數十種中藥材熬製的大紅袍麻辣鍋湯底，辣中帶麻香氣十足，讓嗜辣族也能在這裡解解饞。在Fresh士林店還能吃到單店獨家的私房麻油雞鍋和小農牛奶風味鍋。私房麻油雞皆屬濃郁湯底搭配活菌配方飼養的台灣土雞，肉質鮮美有彈性，超適合現在散發秋意的夜晚享用；小農牛奶風味鍋則是誠意十足倒入滿滿一整瓶鮮乳界LV之稱的嘉明鮮乳，搭配上選豬肉和大菜盤，絕對讓喜愛濃郁系的鍋友們吃到口齒留香。

石二鍋Fresh希望能推廣更多在地的好食材給消費者，因此菜單上嚴選多種台灣產地直送、有理念的好食材入主餐。同時貫徹石二鍋安心的主軸，選用溯源、非基改的食材與原塊肉。(主餐推薦：櫻桃鴨肉、鮮切桂丁雞胸肉、芸彰牧場梅花牛肉)，我們堅持，每一片肉品，每一類時蔬皆嚴格品管或取得認證，讓您吃得好安心、好涮嘴。

(中時 )