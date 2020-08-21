國發會推估全國65歲以上人口將在2025年超過20％成為「超高齡社會」，新北市民政局出版《保庇新北市》，本期邀請金鐘視后鍾欣凌與永和民權社區長者們一起唱跳、踢足球舞動青春，感受長者的無限活力，鼓勵長者活到老、動到老。

鍾欣凌先欣賞長者們曾經登上小巨蛋舞台的「先角百老匯」熱力表演，忍不住也跟著扮演「崔姬」和長者們一起嗨起來，接著還和社區百獅隊舞出青春活力，幾個小節下來已是氣喘噓噓，不禁讚嘆長者們的好體力。

鍾欣凌在公視戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演63歲「珍賀齋」餅店老闆娘蘇林彩香，她說，戲裡的子女們因財務缺口老是各懷鬼胎來要錢，讓她老年生活有些無奈，但民權社區的長者們生活都好精彩、令人稱羨，和她在戲裡的命運完全不同。

此外，為了利用趣味活動引起老人家運動的興趣，民權社區發展協會還特別設計了「世界盃足球賽」等活動，長者們穿著拖鞋，將鞋子透過踢腿甩向目標，有趣動作逗得大家樂開懷。

「老人家不管年紀多大，都可以在社區裡發揮他的價值。」民權社區發展協會理事長邱秀蘭說，連百餘歲長者也經常來社區服務，只是他服務的是桌遊，充當三缺一時補上最重要的那一個角色。

邱秀蘭笑說，社區這幾年來的改變，真的很感謝新北市府給了軟硬體的支持，也因為長者們的支持，社區爺奶們敢衝、敢玩的黑狗兄黑貓姐個性深得大家喜愛，所以來自各地邀約不斷，今年十月社區爺奶們的「先角百老匯」還要到臺中衛福部頒獎典禮開場。

民政局長柯慶忠表示，新北市老年人口已達60萬，占全市人口的15％，關懷銀髮除從家庭做起，許多社區據點也扮演關鍵角色，提供長者們展現自我的舞台及精神支柱，讓老人家再展歡顏。

更多鍾心凌和先角百老匯長者們舞出真活力精彩內容，都將收錄在8月底出刊的《保庇新北市》雙月刊，歡迎讀者至圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等長青社團借閱，或至新北市政府民政局官網下載電子書（網址：http：／／www.ca.ntpc.gov.tw）。

(中時 )