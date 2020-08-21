屏東科技大學鳥類生態研究室2017年起在田裡設立老鷹棲架，並在棲架上裝設監測相機，拍攝到許多黑翅鳶等猛禽的鏡頭。照片PO上臉書後，因為表情實在太可愛，網友紛紛敲碗要Line貼圖；如今Line貼圖已上架，所得扣除費用後將捐給研究室。
由於老鼠藥使用，不少老鷹因誤食毒鼠導致中毒死亡，鳥類生態研究室為了推廣猛禽生物防治法，在空曠田野中豎起7至9米高的老鷹棲架，提供猛禽棲息及覓食，捕食老鼠同時幫農民降低鼠害。
棲架上也裝設監測相機，記錄下許多猛禽停歇在棲架上的瞬間；最常造訪棲架的是體色黑白相間，以鼠類為主食的黑翅鳶，相機也捕捉到許多黑翅鳶豐富的表情跟行為，研究室將照片貼至臉書，馬上吸引網友注意，直呼「好可愛」。
網友除了點讚、分享文章照片外，同時一直詢問何時會出Line貼圖。應網友要求，研究室因此委託香蕉鳥工作室繪製，推出「網紅黑翅鳶」Line貼圖，一組40張。貼圖中的黑翅鳶展現各種逗趣的表情與動作，包括鄙視與飛踢等，也有許多原創圖案。
不少網友得知後馬上購買，同時詢問何時能夠出「照片版」貼圖。研究室表示，「網紅黑翅鳶」貼圖的收入扣除平台費用後，全數捐給屏科大鳥類生態研究室，作為猛禽保育和研究用途。
(中時 )
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