屏科大鳥類生態研究室推出「網紅黑翅鳶」Line貼圖，一組40張，展現各種逗趣的表情與動作。（屏科大鳥類生態研究室提供／潘建志屏東傳真）

屏科大鳥類生態研究室設立老鷹棲架，並在棲架上裝設監測相機，拍攝到許多黑翅鳶等猛禽的可愛鏡頭。（屏科大鳥類生態研究室提供／潘建志屏東傳真）

屏東科技大學鳥類生態研究室2017年起在田裡設立老鷹棲架，並在棲架上裝設監測相機，拍攝到許多黑翅鳶等猛禽的鏡頭。照片PO上臉書後，因為表情實在太可愛，網友紛紛敲碗要Line貼圖；如今Line貼圖已上架，所得扣除費用後將捐給研究室。

由於老鼠藥使用，不少老鷹因誤食毒鼠導致中毒死亡，鳥類生態研究室為了推廣猛禽生物防治法，在空曠田野中豎起7至9米高的老鷹棲架，提供猛禽棲息及覓食，捕食老鼠同時幫農民降低鼠害。

棲架上也裝設監測相機，記錄下許多猛禽停歇在棲架上的瞬間；最常造訪棲架的是體色黑白相間，以鼠類為主食的黑翅鳶，相機也捕捉到許多黑翅鳶豐富的表情跟行為，研究室將照片貼至臉書，馬上吸引網友注意，直呼「好可愛」。

網友除了點讚、分享文章照片外，同時一直詢問何時會出Line貼圖。應網友要求，研究室因此委託香蕉鳥工作室繪製，推出「網紅黑翅鳶」Line貼圖，一組40張。貼圖中的黑翅鳶展現各種逗趣的表情與動作，包括鄙視與飛踢等，也有許多原創圖案。

不少網友得知後馬上購買，同時詢問何時能夠出「照片版」貼圖。研究室表示，「網紅黑翅鳶」貼圖的收入扣除平台費用後，全數捐給屏科大鳥類生態研究室，作為猛禽保育和研究用途。

(中時 )