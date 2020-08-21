縣議員李明哲（右二）今（21日）邀集相關單位會勘，電線桿處就是兩輛轎車互撞毀損道路設施的痕跡。（周麗蘭攝）

農路拓寬後反而潛藏危險，即使十字路口塗反光漆，提醒用路人減速的效果仍有限。（周麗蘭攝）

雲林縣西螺鎮七座里、頂湳里農路拓寬後，農產品更方便運輸，但也成為路過車輛的捷徑，因在用路習慣差異，發生車禍往往死傷慘重，這一年多來已發生8件，日前又有2輛轎車高速相撞，雙雙衝入田裡。

縣議員李明哲21日邀集相關單位會勘，縣府工務處長汪令堯表示，農路比起大馬路還潛藏危險，將針對經常發生事故的路段畫交通標線。

溝通西螺鎮七座里、頂湳里的農路因排水渠道改善，道路從4米拓寬為7米，附近居民與農民當農路走，外來車輛當捷徑走，路長2公里有許多十字口，經常發生車禍，20年來至少已10人車禍身亡，這一年來又發生8件輕重傷車禍。

李明哲表示，一輛油漆車前不久才因閃避車輛翻車，油漆潑灑路面的痕跡猶新，前幾天又發生2輛轎十字路口相撞，雙雙翻車到田裡，幸好人僅受傷。

工務處長汪令堯表示，雲林縣老人家騎摩托車的死亡事故比率偏高，原因之一是以為農路是自家馬路任意左右轉，其次是對向駕駛人未減素或滑手機恍神，或年輕人習慣飆車，農路潛在危險比一般道路高。

汪令堯表示，針對縣內經常發生事故的農路，將視狀況施設跳動路面、畫設停止線與「慢」字，也希望警方尖峰用路時段增加見警率，加深用路人減速印象。

(中時 )