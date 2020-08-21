為慶祝潮州車站百周年慶，潮州鎮公所舉辦「潮州車站百年特展」，展出各式文物、歷史照片、文件紀錄等。（潘建志攝）

為慶祝潮州車站百周年慶，潮州鎮公所舉辦「潮州車站百年特展」，展出各式文物、歷史照片、文件紀錄等。（潘建志攝）

為慶祝潮州車站百周年慶，潮州鎮公所舉辦「潮州車站百年特展」，展出各式文物、歷史照片、文件紀錄等。（潘建志攝）

屏東潮州車站設立至今年正好滿100年，共歷經3次改建，見證潮州發展史。為了慶祝車站百周年，潮州鎮公所舉辦系列活動，21日在日式建築文化園區舉辦「潮州車站百年特展」，展出各式文物、歷史照片、文件紀錄等，回顧潮州一世紀的鐵道發展軌跡。

潮州車站設立於1920年，配合鐵路高架化、新建現代化站體，2015年成為西部幹線首發站並晉升為一等站，位置更加重要，已是屏中地區的集散中心及交通樞紐，車站帶動潮州繁榮，也見證潮州的歷史。

為了慶祝潮州車站百周年慶，鎮公所及台鐵策畫系列活動，包括「潮州到陽光小站」之旅，發行「潮庄潮州、百年傳承」紀念套票，及「潮集陽光－百歲驛站」建站百年紀念一卡通，持發票換一卡通等活動，串起民眾對車站的記憶與故事。

系列活動的壓軸是「潮州車站百年特展」，回顧潮州鎮一世紀的鐵道發展軌跡，展出內容包括台鐵屏東線建成時間軸及各個站點變革、潮州車站3代建築歷史、潮州車輛基地發展藍圖、潮州歷史照片及水彩化，呈現潮州鎮民與鐵道的日常。

特展將展至11月22日，鎮公所歡迎大家一起到日式建築文化園區了解潮州車站歷史；目前潮州Pbkie已啟用，民眾也能騎自行車漫遊潮州小鎮。

(中時 )