大陸女星阚清子外型清純，個性耿直重義氣。(取自阚清子微博)

女孩們真的要好好保護自己！大陸32歲清純女星阚清子，昨日就在微博火大曝光某家按摩店惡行，指好友在按摩過程中發生讓她很不舒服的事，讓阚清子聽完超怒，更藉此向所有女生們喊話，遇到騷擾就要馬上喝止，保護自己沒什麼不好意思的！

大陸女星阚清子是鄭爽、景甜在北京電影學院的同班同學，2009年憑著演出電視劇《新還珠格格》中的欣榮格格一角走紅。她個性耿直敢言，當年與男星紀凌塵分手風波鬧得沸沸揚揚，她更在社群網站寫下：「沒出軌，沒捉姦，沒合約，真分手。」回應相當霸氣。

對朋友也義氣以待的阚清子，昨（20日）更在微博火大揭開閨蜜在按摩店遭性侵一事，「剛剛陪閨蜜去朋友推薦的個人按摩店做正骨，結果過程中發生了讓她很不舒服的事情，她就及時停止了按摩。聽到她的描述我很氣憤，借此想對所有女生說：不管你是在按摩館還是其它場合，一旦異性讓你感到有被侵犯，應該馬上叫停！！！你的身體很珍貴！！！保護自己沒有什麼不好意思的！！！」

阚清子更呼籲女孩們遇到騷擾就要馬上喝止，不應該覺得羞恥，因為該羞恥是有侵犯意圖的人，大家一定要保護好自己。

(中時新聞網)