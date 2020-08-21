◎車輛路口未禮讓行人 交部研議重罰6000元

國內日前接連發生多起車輛未禮讓行人造成傷亡的事故，交通部長林佳龍指示全面研提改善計畫，近期將拍板提高未禮讓行人的罰則，且將適用範圍從行人穿越道擴大到所有未禁止行人通過的路口，並將罰鍰上限從3600元提高至6000元。

◎「懸賞」30萬打蔡阿嘎 動手3人全認罪判處5至6個月徒刑

綽號「K哥」的楊姓男子，因不滿Youtuber蔡阿嘎的網路影片言論，出價30萬要陳姓、吳姓男子教訓蔡，陳依言在今年3月3日持榔頭伏擊對方，士林地院日前審理時，3人都坦承犯行，但強調背後再沒有其他人，動機也與政治無關，分別被判處5到6個月徒刑，可易科罰金。

◎颱風未到雨先下 苗栗以南、台東11縣市大雨特報

中央氣象局今早針對東南部、恆春半島發布大雨特報，午後熱對流旺盛發展，降雨範圍擴大，氣象局針對苗栗以南至屏東、南投、台東發布大雨特報，局部地區有大雨發生機率，呼籲民眾注意雷擊、強陣風、溪水暴漲。

◎超萌警犬來了 波麗士明天快閃台中大遠百

為加強民眾預防犯罪知能，台中市政府警察局第六分局配合台中大遠百活動，將於22日下午3時30分至4時30分逛街人潮眾多時，舉辦犯罪預防及交通安全宣導快閃活動，活動內容豐富，有萌警犬、大小重機、酒駕模擬眼鏡及有獎徵答活動，發揮寓教於樂精神，歡迎大小朋友一同體驗波麗士們的魅力！

更多新聞請看中時電子報

(中時新聞網)