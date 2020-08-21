在這個複雜的世界，大家都在尋找完成任務的最精簡的方式。近日，Adobe 宣佈攜手 Google ，正式推出 Adobe Acrobat 和 Adobe Spark 捷徑，讓你更快跨入數位文件世界，追求高效率順便愛護地球。

Adobe指出，今天起只要在瀏覽器輸入PDF.new，就能免費將任何 Microsoft Office 或影像檔案製作成 Adobe Acrobat PDF；輸入 Sign.new，就能製作出可以填寫、簽名、儲存和傳送的 PDF 形式。想將 JPG 轉換為 PDF 則只需要登錄JPGtoPDF.new 就能輕易完成。輸入 CompressPDF.new 就能縮減檔案大小，傳送分享更容易。用戶只需要簡單地拖放文件，就能將它轉換為高品質又專業的 PDF。

另外，如果想要透過 Adobe Spark Post 建立吸引人的社群媒體內容，只要在瀏覽器輸入 Create.new，就能立即跳轉至 Spark，讓用戶徹底發揮創意潛力。除了自己的 logo、顏色和字體外，還有數千個範本可供參考，以及數百萬個影像、圖示和貼圖可供選擇。使用 Spark，只需短短幾分鐘就可以讓你為自己、品牌、專案或數位團隊的動態消息變得生動有趣。

除了一系列 .new 捷徑外，Adobe 也會推出很多免費的 PDF 功能，提供 20 個免費又超容易上手的 Acrobat 線上工具。Acrobat 線上提供免費且專業的工具，可直接在瀏覽器上使用，並能快速操作許多常見的 PDF 功能。只要註冊免費的 Adobe ID 並登入，就能將 Microsoft Office 和影像檔案轉換為 PDF，或向任何人要求電子簽名。使用 Acrobat 線上就能傳送合約、核准單、或任何其他您想要他人簽名的文件，還能即時追蹤簽名者的回應。或者，若您自己需要填寫或簽署合約，填寫和簽名工具可以提供您要的功能，捷徑為 Sign.new。

(科技)