北市警方表示，2020大稻埕情人節，將於22日晚舉辦，市下午開始進行一系列的表演活動，晚間8時20分也將施放48煙火，暑假期間預計吸引大批民眾觀賞，警方21日提出交管範圍，呼籲往來人車注意。

警方表示，此次管制視活動進行，區分不同階段，平面道路包括：涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－忠孝西路－環河北路所圍區域，管制車輛進入。

民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、長安西路與塔城街口及鄭州路與塔城街口管制往西；延平北路與民權西路口彈性管制車輛往南行駛。

環河快速（高架）道路：北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制，忠孝橋至西園路口段(光復橋下）往北車道管制，市民高架道路：東往西下環河北路匝道口封閉。

忠孝橋：進入環河快速(高架)道路，往北匝道配合封閉，禁止車輛進入；往南匝道及往市民大道不管制。

大同分局呼籲，因周邊停車空間有限，參與活動的民眾，可多利用大眾運輸系統，另管制期間建議士林、北投區來往市區改道承德路、中山北（南）路、新生高架或建國高架道路，並聽從各路口執勤員警指揮，減速慢行或提早改道，以確保行車安全與順暢，共度愉快的情人節活動。

(中時 )