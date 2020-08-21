弒母剁頭案獲判無罪引起輿論譁然，國民黨團今天三問蔡政府，還要多少無辜人命，才能喚起其對「司法改革」及「建構完善社會安全網」的重視，人民是你們心中最軟的一塊，還是最好欺負的一塊，蔡政府維護被告人權之際，被害者或其家屬的司法正義在哪裡？社會安全網何時補足資源？吸毒、殺人均有罪，但吸毒後殺人卻無罪，適用法條爭議，蔡政府有心解決？

針對嘉義殺鐵警案、弒母剁頭案相繼獲判無罪，國民黨團不解地問，蔡政府維護被告人權，然而被害者或其家屬的司法正義又要去那裡找？事後補破網的「司法精神醫療機構」何時成立？國人睜大眼睛看。如果無法解決？人民如何對司法信任，又如何對司法判決有所期待？

國民黨團說，全面執政就必須全面負責。精障者殺人才被社會看見，但現在健保資源又有多少投入在精障者的照護？精障者長期療養床位及照護人力不足的問題，衛福部想解決嗎？

國民黨團表示，今年4月鐵路殺警案精障被告宣判無罪，卻無機關收容安置，到了8月衛福部才說「司法精神病院」二個月內有譜，為何不加強前端資源配置投入，減少精障者因未受照護而犯下司法案件的機會，而現在只想早日設置司法精神病院把人關起來。

國民黨團指出，衛福部有空動用「政風國家隊」徹查彰化縣政府，没空下資源找人力補救社會安全網補救；現在的衛福部是在搞社福？還是在搞政治？人民自有心證。

高等法院昨認定被告行凶時因欠缺辨識行為能力，依刑法19條改判無罪，國民黨團質疑，這是在誤導一般民眾吸毒或喝醉失去辨識能力可以無罪？「刑法」、「刑事訴訟法」不該好好檢討？難道這就是蔡總統要告訴社會、告訴全民，這是你主張的司法人權？司法改革？

國民黨團痛批，民進黨過去執政5年來，利用國會多數通過了無數斂取社會資源為己用的法案，近期對監察院、司法院、考試院的官位也分飽分滿。

國民黨抨擊，人民真的想要的「司法改革」、「建構完善社會安全網」卻永遠在蔡政府中排不上號，非不能，是不為，無利可圖之事，無官可分之事，民進黨政府不會做，也不想做？不是這樣嗎？中華民國國民的司法正義何在？社會安全又何在？請蔡政府好好回答。

(中時 )