由曹承佑與裴斗娜主演的Netflix強檔燒腦神劇《秘密森林2》，兩人最強正義組合重磅回歸破案，果然沒有讓劇迷失望，日前他倆受訪被問到在拍攝期間對方為自己做過最感動的事情，曹承佑感性表示因為再次合作的關係，有裴斗娜在讓他覺得每個瞬間都很感動，有趣的是，裴斗娜聽了感性的告白直呼：「你幹嘛這樣！」一副不敢相信的逗趣模樣相當可愛。

此外曹承佑還忍不住「抱怨」了起來，原來拍戲期間裴斗娜最讓人津津樂道的「斗娜小舖」持續開張，時常帶著零食給現場所有人吃，還會特別請曹承佑吃巧克力，儘管減肥有成的曹承佑表示還在瘦身當中，但裴斗娜依然會展現霸氣硬塞給他。

之後曹承佑還感嘆兩人都歷經歲月的滄桑，不得不服老，爆料裴斗娜到了晚上就一副「要亡國的表情」，一有空檔就會忍不住發呆，跟2、3年前即使到了夜晚都還活力充沛的樣子大不同，裴斗娜也忍不住哀嚎現在每到晚上就用盡了全身的力氣，不過曹還是稱讚裴依舊會敬業且帥氣地拍完，讓他印象相當深刻。

(中時 )