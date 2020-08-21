公視《音樂萬萬歲4》本週日(23日)將播出「臺灣歌謠詠嘆調」專題，邀請曾心梅、吳淑敏及吳亦帆到節目大展歌喉。「詠嘆調」為歌劇的演唱形式之一，然而在台語歌曲的歷史中，亦能找到呼應其情感與技巧的歌謠。三位唱將首次合體就挑戰多首帶有詠嘆風格與氣場的台語經典好歌。

曾心梅、吳淑敏及吳亦帆於節目一開始便合唱50年代紅遍大街小巷的〈秋風夜雨〉，三人在情緒及氛圍的堆疊展現，搭配得淋漓盡致，如此盪氣迴腸之作，讓吳亦帆自己聽完都全身起雞皮疙瘩，大嘆：「怎麼那麼可憐啊！」不僅如此，他們還一同合唱呼應台灣遊子心聲的〈黃昏的故鄉〉，熟悉的東洋旋律搭配台語歌詞，喚起大家的集體記憶。

吳亦帆分享以前學聲樂時，需掌握轉音的技巧及情感的濃厚，相當不簡單，並在節目中特別以現代編曲方式，重新詮釋經典歌曲〈淡水暮色〉，充滿磁性的嗓音令人陶醉；曾心梅聽到吳亦帆要帶來〈車站〉一曲相當驚訝，直接現場以聲樂唱了一段，風格詭異令馬世芳大呼：「感覺這火車會一路飛到月亮裡面去。」吳亦帆也不禁笑說：「我怕大家會把電視關掉，還是不要嚇人好了。」

擁有深厚歌唱實力的曾心梅帶來家喻戶曉的〈南都夜曲〉，亦演唱了自己非常喜歡的名曲〈花落離枝〉，這首歌收錄於蘇芮首張台語專輯，為金馬獎最佳作詞人蔡振南所寫，當談到其唯美又耐人尋味的歌詞意境時，曾心梅不禁滔滔不絕地以一口流利的台語分享著，只見主持人馬世芳似懂非懂的聽著，像是學生在上台語課。表情讓吳亦帆忍不住笑問：「要幫你翻譯嗎？」馬世芳當然也不是省油的燈，立馬打趣回應本身台語也不太溜的吳亦帆：「那你還跟得上嗎？」可愛互動笑翻全場。

以童星之姿出道的吳淑敏除了帶來〈港邊惜別〉，感嘆這首失敗戀愛故事所提煉出的歌曲，相隔七十年的時間，居然還能有如此深的感動外，還高歌陳盈潔的金曲〈人生海海〉，回想起自己參加五燈獎比賽時，僅是個10歲的小五生，卻要詮釋相當超齡的流行歌曲。吳淑敏表示以前總要模仿很苦的感覺，而現在回頭重新演唱，卻已慢慢能夠理解歌詞中身不由己的意涵，笑道：「現在比較知道如何讓人生『更加海海』一點」，沒想到曾心梅卻回覆：「你是說很『HIGH』的HIGH嗎？」神來一筆不禁逗得現場不亦樂乎。

(中時 )