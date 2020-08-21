自1999年夏天開播至今20年，日綜《毛骨悚然撞鬼經驗》成為日本觀眾夏末秋初必看的特別節目，每個故事都是經過嚴格挑選，由真實故事改編、將「日本某些人親身體驗」的靈異與不可思議現象拍成短劇，是喜愛靈異事件的人年度必追大事。

適逢農曆七月鬼門開，日本台WAKUWAKU JAPAN也跟上腳步，推出最新集數，連續兩周要讓台灣觀眾看個過癮。23日播出的《毛骨悚然撞鬼經驗～2018～》中，神木隆之介暌違14年再度出演，飾演推銷凶宅的房仲公司業務，此外還有菜菜緒、北村一輝、吉田羊、今田美櫻等豪華陣容。

而30日則是播出《毛骨悚然撞鬼經驗～二十周年特別篇～》，這也是人氣男星佐藤健睽違10年再度接演，他表示：「上次是10周年、這次是20周年，能再被邀請感到相當光榮。」強調自己非常喜歡恐怖電影跟靈異故事，所以每次在看《毛骨悚然撞鬼經驗》時，心中都會覺得「再來多一點啊！」。

佐藤健預告這集可能會嚇到很多人，請大家要有心理準備，此外他還透露：「喜歡恐怖電影沒錯，但不太想自己一個人看啊。」《毛骨悚然撞鬼經驗》最新集數將於8月23以及30日晚間10點，在WAKUWAKU JAPAN頻道全台首播。

(中時 )