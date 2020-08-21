桃園電影節閉幕片之一《孤味》。（桃園電影節提供）

2020年桃園電影節即將於今年10月9日開跑，特選雙開幕片《十二夜2：回到第零天》世界首映及日片《甲子園：夢想競技場》；雙閉幕片則為台灣首映《孤味》、《手塚治虫迷幻少女》，台日強片連發。

在2013年《十二夜》上映1年後，台灣修法推行「零撲殺政策」，但棄養與繁殖仍無法完全遏止，流浪狗問題並未因此獲得解決，電影導演Raye再度拿起攝影機以更加明亮清晰的觀點，走出收容所來到台灣社會不同城市，延伸至普羅大眾間也許不曾注意的角落，帶領觀眾追尋流浪動物問題的源頭。

《十二夜2：回到第零天》歷時3年拍攝後製完成，並以群眾募資方式獲得主要拍攝資金，Raye導演更特地前往美國、日本及奧地利各地的流浪動物保護中心，透過不同國家的流浪動物政策，讓我們更加深入思考身為人類與其他生物、自然環境、及社會架構下的映照關係，同時電影更邀來光良主唱主題曲及吳念真擔任旁白，讓溫暖光輝圍繞全片。

閉幕片《孤味》改編自導演許承傑的同名畢業製作短片，靈感來源正是導演的親外婆。本片集結金馬影后謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、丁寧、陳姸霏等實力演員同台飆戲。首次擔任監製的徐若瑄也與資深剪接大師廖慶松合力監製，除獲邀2020年香港電影節開幕片外，《孤味》也把台灣首映獻給了桃園電影節。

(中時 )