台中市長盧秀燕說，今年賽事為4到14歲孩童設計「小勇士」項目，將於12日登場，特別與夢田文創動畫影片《小兒子》跨域合作，運動結合文創，打造更具意義的活動內容。（盧金足攝）

消防隊員與台中夢想家青年隊球員PK「藥球」與「波皮」兩項目賽，搶先體驗賽事關卡。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕強調，斯巴達賽事是國際新興運動，去年台灣首度引進斯巴達體育館賽事，就在台中舉辦，今年台中持續舉辦，希望讓更多敢參加、敢報名的勇士挑戰更多元運動。（盧金足攝）

台中市府去年首度引進「斯巴達障礙跑競賽」，吸引近3500名喜愛挑戰的國內外好手參賽，今年再度成功爭取賽事到台中，新增專為小朋友舉辦的「Spartan Kids小勇士賽」，將於9月12至13日在國立台灣體育運動大學田徑場登場。市長盧秀燕21日表示，台中市推廣酷運動，打造酷城市，歡迎國內各屆勇者勇闖賽事。

運動局21日在台灣大道市政大樓舉辦「斯巴達障礙跑競賽」宣傳記者會，安排專業教練帶健身操，並由消防隊員與台中夢想家青年隊球員PK「藥球」與「波皮」兩項目賽，搶先體驗賽事關卡，大展身手。

「打造酷城市，推廣酷運動！」盧秀燕強調，斯巴達賽事是國際新興運動，去年台灣首度引進斯巴達體育館賽事，就在台中舉辦，今年台中持續舉辦，希望讓更多敢參加、敢報名的勇士挑戰更多元運動。

盧秀燕說，今年賽事為4到14歲孩童設計「小勇士」項目，將於12日登場，特別與夢田文創動畫影片《小兒子》跨域合作，運動結合文創，打造更具意義的活動內容。

夢田文創執行長蘇麗媚表示，斯巴達賽事是一場體力、耐力、更是意志力的競賽，希望讓參賽者透過賽事壯大心智、增加自我認同感，若能陪同孩子參加斯巴達，是共同成長的好機會。

運動局長李昱叡說，「斯巴達障礙跑競賽」榮獲美國NBC評選為最佳障礙路跑品牌，以泥濘、高繩、繩索等障礙風靡全球冒險好手，今年受疫情影響，不開放國外選手報名參賽，不減挑戰者熱情，吸引眾多冒險好手報名參加。

「斯巴達障礙跑競賽」報名梯次分菁英組、分齡競爭組、公開組等項目；另今年規劃「斯巴達小勇士賽」，比賽報名自即日起至9月7日中午12時止。

今日活動宣傳記者會，包括盧秀燕、李昱叡、消防局長曾進財、夢田文創執行長蘇麗媚及「小兒子」阿甯咕、World Gym世界健身台灣區總裁柯約翰John等人均到場共襄盛舉。

活動邀請多次參與斯巴達賽事的障礙跑圈選手藝人「宋城希」擔任此次活動大使，以及多屆斯巴達小勇士冠軍的台中小勇士陳姿也出席活動，鼓勵更多勇者參與。

(中時 )