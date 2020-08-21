《花木蘭》經典主題曲〈自己〉配唱花絮

天后李玟（CoCo）繼1998年動畫版《花木蘭》後，為迪士尼動畫真人版《花木蘭》，睽違22年再度為真人版電影《花木蘭》獻唱，重新詮釋了全新編曲的中文主題曲〈自己〉，她坦言：「98年的時候，我在錄〈自己〉時就曾說這是我唱過最有難度的一首歌，到現在它還是『最難唱的歌』第一名！除了音域很廣，它要從很低音，很長一口氣唱到很高音，尤其副歌那一句特別會缺氧！」最後更強調：「唱到讓人有點頭暈、看到滿天星的那種感覺。」

李玟分享以前是用「小女生」的倔強心情來詮釋歌曲，「現在則是用柔情、堅強、呵護一切的女人感來揣摩」。這次錄製的歌曲跟以前版本比較，除了重新編曲外，她指出：「最大不同在於因為接受過不同挑戰跟磨練，讓我感情更加濃厚，唱的時候，會自然把22年的人生體會，表現出女生尋找自我、女人去接受自己等不同的階段，自自然然唱出來，就會是不一樣的轉音，也更能表達花木蘭克服種種困難的鬥志。」

她興奮說：「迪士尼很多歌曲都是陪著我們一起長大的經典，〈自己〉就是迪士尼經典歌曲代表作之一。」並笑說：「此次真的非常開心能再次跟迪士尼合作《花木蘭》，過了22年有機會再唱這首歌，真的很榮幸。不管是第一次聽到這首歌，或之前已聽過這首歌，都希望大家喜歡這個版本。」該片9月4日在台上映。

(中時 )