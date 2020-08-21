疫情帶動全球居家辦公風潮，卻也大幅增加企業資安危機。軟體解決方案供應商零壹科技（3029）總經理黃素娥表示，接下來將深化與雲端資安服務商Akamai的合作，強攻企業資安商機。

Akamai為全球雲端資安與全球內容交付網路（CDN）廠商，零壹科技則為其在台灣的通路代理商。黃素娥表示，雙方合作十年，零壹也是Akamai在全球第一個渠道代理商，同時亦是零壹科技進入雲端佈局的第一家合作廠商。

今年上半年新冠肺炎疫情肆虐，除了宅經濟爆發以外，多數企業開始居家辦公、使用私有虛擬網路（VPN）存取公司內資訊系統，以線上方式開會及拜訪客戶，遠距辦公儼然成為全球的「新常態」，不過卻也大幅增加企業的資安風險。

Akamai創辦人兼執行長Tom Leighton受訪時指出，因為遠距辦公使企業依賴網路更甚過往，員工從各處連上網路、會議內容透過網路傳遞，更倚賴公有雲服務完成工作、改用網銀取代臨櫃辦理等，都增加不少資安風險，駭客看準此點也加強網路攻擊。他表示，近年來分散式阻斷服務攻擊（DDoS）的流量一次比一次巨大，甚至已達「Tb級」，公有雲AWS就在今年2月份遭受到2.3Tbps攻擊，規模空前。

此外，今年5月美國聯邦調查局（FBI）表示網路犯罪已增至過往的800％，同月亦有外媒報導銀行受網路攻擊次數增至238％。8月份，FBI再發布其所屬的網路部門每日收到的網路攻擊申訴達4,000件，成長400％。而，疫情帶動之下，也使網路釣魚事件增加600％、勒索攻擊增加148％。

更嚴峻的是，近年來分散式阻斷服務攻擊（DDoS）的流量一次比一次巨大，甚至已達「Tb級」 。資安業者Nexusguard調查，今年首季與去年第4季相比DDoS攻擊量增長了542％，另一業者Digital Shadows也證實，疫情期間DDoS攻擊增加。全球最大公有雲商AWS更在2月時，遭受空前的2.3Tbps攻擊。

零壹表示，台灣這幾年來企業面臨數位轉型、5G執照的開放應用、政府大力投入資訊安全政策，也因為這波疫情提高了市場對於安全的意識，資料傳遞與身份認證變成企業用戶對於安全的首要考量。對零壹來說，疫情扮演的角色，是促使零壹與經銷夥伴們開始開拓更多市場，例如金融壽險單位、航運與教育產業。

零壹上半年稅後淨利2.45億元，較去年同期1.91億元成長28.2％，每股盈餘1.89元，優於去年1.5元。展望下半年，黃素娥表示，疫情帶動企業轉型以及對IT的投入，下半年為資訊服務產業傳統旺季，加上企業對資安、IT建置需求高，預期今年仍有機會維持在高點，全年營運展望審慎樂觀。

(工商 )