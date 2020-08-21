中央銀行公布，7月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.275％，較6月的歷史新低利率1.135％，上升0.140個百分點。

央行官員指出，主要是因周轉金及資本支出貸款利率上升所致。

若不含國庫借款，則7月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.288％，較6月的1.232％，上升0.056個百分點。

(工商 )