7月五大銀行新承做放款利率 較6月歷史新低微幅上升 17:402020/08/21 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行公布，7月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.275％，較6月的歷史新低利率1.135％，上升0.140個百分點。 央行官員指出，主要是因周轉金及資本支出貸款利率上升所致。 若不含國庫借款，則7月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.288％，較6月的1.232％，上升0.056個百分點。 (工商 ) #五大銀行 #新承 #歷史新低 #加權平均利率 #百分點 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球封鎖效應 Q2國際、旅行收支 歷年新低 04:102020/08/21 財經要聞 利率走低 台民持有人幣意願下滑 04:102020/08/21 產業財經 8月台股波動大 18家新實施庫藏股 04:102020/08/21 證券．權證 股債雙漲 富邦人壽7月底未實現利益近千億 15:032020/08/21 財經 Fed防經濟沉淪 將加碼刺激 04:102020/08/21 財經要聞 台股強項 科技類股優先 04:102020/08/21 投資理財 報價走揚 塑化廠業績蓄勢推進 04:102020/08/21 證券．權證 台股揮別陰霾 投顧下周看好5題材 12:312020/08/21 財經 鼎王砸重金 當高雄新崛江店王 04:102020/08/21 產業．科技 波動大 人民幣增持意願減半 04:102020/08/21 金融．稅務 財經熱門新聞 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 即時 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 遭美企斷貨！陸晶片業難撐起一片天 華為救星狂啖大單 - 財經 華為跌倒小米吃飽 搶奪35％海外市占 美半導體大廠樂翻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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