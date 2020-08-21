「我不知道我想要什麼，但我知道我不想要什麼！」大學就讀企業管理學系的傅郁涵，大四時到企業實習擔任會計助理，每天整理與製作報表，總覺得每天面對電腦螢幕的工作少了些熱情，因此畢業後希望找有趣多元的工作。傅郁涵回想：「剛畢業時瀏覽求職網站，我便鎖定可以挑戰高薪、工作內容活潑有趣的職缺；看到永慶房屋的徵才資訊，儘管是畢業新鮮人，一樣享有保障前九個月每月五萬元，而擔任房仲經紀人能接觸到不同背景的客戶，增加閱歷，感覺相當有趣，再加上能挑戰高薪，立即投下履歷，為自己爭取機會！」

永慶房屋傅郁涵(圖右起第4位)用心真誠服務，感動客戶是她最大的成就。

「彈性工時８小時」 迎向精彩生活

來自台中從未離開家的傅郁涵，畢業即北上追夢，挑戰房仲經紀人工作，讓對房仲業有刻板印象的家人相當緊張，擔心她需要揹著「廣告看板」在外風吹日曬，工時過長、生活沒有品質；但家人不知道的是，永慶經紀人有數位工具輔助，完全不需在路邊當「三明治人」；此外，永慶房屋有「彈性工時８小時」制度，經紀人不僅能擺脫房仲工時過長的命運同仁下班後更有充裕的時間享受生活，保持身心健康！傅郁涵笑著說：「看到我不斷分享在台北的出遊照，生活過得很充實，家人這才相信真有那麼好的制度，很放心我在外地打拼！」

永慶房屋傅郁涵(圖左)跟學姊像是親姊妹，經常一起排休假外出郊遊。

團隊共戰「師徒制」 學長姊亦師亦友

「追夢也要選對地方！」傅郁涵很感謝公司精心培育每位新人，指派專屬的師父指導，不需自行盲目摸索。傅郁涵分享：「每個人初期都會遇到碰撞期。師父不只指導我專業知識，還不斷鼓勵我要相信自己做得到。更感謝店長將老客戶交由我服務，客戶也覺得我能給予有效且專業的分析建議，幫他順利找到合適的房屋，對我的服務很滿意，讓我漸漸的培養起信心。」永慶房屋強調團隊共戰、相互補位的工作環境，給予新人空間、讓新人在學習中成長，拼出屬於自己的閃亮舞台！

永慶房屋傅郁涵(圖左起第2位)與學長姊體驗DIY精工，享受手作樂趣。

持續穩定成長 目標三十歲前買房

畢業將近兩年的傅郁涵，24歲就已靠自己的力量創造最高8萬元的月收入，不僅薪水在朋友間已屬高薪，更享有穩定的工作環境。比起其他企業，因疫情強制員工放無薪假，甚至裁員，導致留下的員工面臨人力不足，工作量變大的悲慘處境，反觀永慶房屋不僅逆勢成長，更擴大徵才善盡社會責任，展現企業實力！

傅郁涵補充：「當初進入房仲業同學們都說業務工作不穩定，現在證明在對的環境，業務職也能很安穩！相信自己的選擇很正確，在永慶房屋挑戰高薪很有成就感，也很有安全感，公司規模體制完整，數位工具不斷進步，能跟公司一起前進的感覺真好，她也希望今年能夠順利晉升襄理，並在五年內買房子讓夢想成真！」

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(中時新聞網)