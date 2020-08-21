桃園梁姓男子因精障吸毒弒母砍頭，2審獲判無罪引發各界譁然，台中市南區2年前發生王姓牙醫在診所遭人持刀殺死，造成2名護理師重傷送醫，2審維持1審仍判凶嫌無期徒刑逃死，牙醫師遺孀21日發文表示，「吸毒者街上亂砍，犯案後脫罪」，正常人「自衛」可能觸法，很可悲，促司法改革；精神科名醫許景琦建議，多聽專家意見，維持公平正義。

王姓牙醫當時阻止到診所找妹妹持刀行凶的賴男給殺害，賴疑患思覺失調症，但行凶時的精神鑑定結果卻沒受精神疾病影響，經2審判決維持無期徒刑，讓家屬相當失望。王姓牙醫遺孀發文稱，「吸毒有罪否？殺人有罪否？吸毒＋殺人確定無罪！」，擔心看到吸毒者在街上亂砍，犯案後卻能脫罪，正常人「自衛」可能觸法，籲司法改革。

桃園梁男弒母案2審改判無罪，王姓牙醫遺孀感嘆發文，盼政府正視司法改革，全文內容如下：

「這個判決對台灣治安衝擊有多大？我們擔心台灣社會很快就會看到吸毒的人在街上拿刀亂砍，揮舞，甚至只要可以証明自己犯錯時，行為無意識，台灣法律對犯案行為人的寬容無上限！但我們正常人自衛的行為要很小心，恐怕會觸法！因為正常人受法律約束！我們必須奉公守法！説到這裡，突然覺得可悲。

為什麼我們的法官可以不食人間煙火，到底是法條有問題，還是法官素養有問題，為什麼他們不懂人民對台灣司法的期待！他們也是社會一份子，難道無法想像這樣的判決會對治安有多大影響？這樣的判決是否誏百姓信服？犯案人回歸社區是否造成社區人心惶惶？

真的懇請政府趕快檢討配套措施，司法可以不判死，但是要負責任，每一個判決要先保護大多數公民，若是沒有有配套措施，只會造成沒有必要的社會成本！鳳珠殷殷期盼政府高層重視，儘速司法改革！」。

精神科名醫許景琦說，桃園弒母判無罪是不洽當，因他明知道服用精神藥物再加上吸毒，一定會造成精神錯亂，殺了人是一定要付出相對的刑事責任。籲法官在判決前應傾聽精神科專家的意見。

(中時 )