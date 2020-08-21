頂著去年日職中央聯盟勝投、勝率、奪三振「三冠王」頭銜的山口俊，今年轉戰大聯盟多倫多藍鳥隊，原本被寄予厚望，不料一開始水土不服，表現遠不如預期，甚至淪為敗戰處理投手。

不過山口俊並不氣餒，慢慢找回原有的身手，今（21）日在對費城人隊雙重賽第2戰，第4局起登板後援，投2.2局未被敲安打，送出4K，有2次四壞球，無失分。可惜他在6局上2人出局後因已投了54球，被換下場休息，未能投完這半局。

6局下藍鳥展開大反攻，擊出5支安打，包括2支全壘打，加上3次四壞球，以及對手的2次失誤，一共打了13人次，攻下7分，反而以9比7大逆轉超前比數，終場則以9比8險勝費城人，雙重賽2場都贏，拿下5連勝，戰績12勝11敗，勝率5成22終於過半。

以投手表現而言，山口俊投球內容最佳，可惜勝投記在下一任投手凱伊身上。不過山口的自責分率從一開始的無限大一路下修到5.19，本月分已投7.2局送出10K，只失1分，進步相當大。

藍鳥隊總教練蒙托約表示，山口俊總共中繼2局多，完全阻止費城人的攻勢，表現非常出色，雖然個人戰績無法記上一筆，但還是值得肯定。

(中時 )