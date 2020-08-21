壹電視「阿信主播」陳雅琳為了本週節目《台灣的前世今生》深入台灣海域，紀錄黑潮帶來的豐富漁業資源。台灣海禁嚴格，出海前必須先考取船員證，但測驗的第一項目跳水，就讓怕水又不會游泳的陳雅琳頻頻大喊：「等一下！」教練卻只回了一句：「不用等啦！」就把她從高台推下水，陳雅琳雖嚇得花容失色仍順利完成測驗，敬業的她說：「為了工作，我只能吃水了！」

節目中，陳雅琳與採訪團隊順著黑潮流經路線，由南到北一一踏上小琉球、蘭嶼、花蓮、宜蘭，跟著研究團隊了解海洋資源狀況。黑潮就像海洋的高速公路，大量魚群隨之湧入台灣海域；但因為漁民不分大小魚苗濫捕，導致漁獲量逐年減少，陳雅琳：「我們就是要透過節目，警示大家濫捕問題。」而現在每年都有「休漁期」，讓小魚好好長大，永續海洋資源。

陳雅琳帶著採訪團隊為節目坐船到處出征，自己很幸運沒有暈船體質，常常在船上一回頭，團員暈的暈吐的吐，自己則完全沒事，還被各大漁船船長認證是「最不會暈船的奇女子！」也因為不會暈船，她常抓緊搭乘時間工作審稿，才會把眼睛操到失明。陳雅琳聽從醫生指示休養滿一個月，日前已出關錄製節目，與金曲歌王舒米恩暢談在地文化保存議題。

陳雅琳的視力逐漸恢復中，但因為右眼視線還沒完全立體，視線仍有些模糊，也因為眼睛發紅，化妝都要很小心，且暫時呈現大小眼狀態。陳雅琳說一進攝影棚收到同事們的關心，還有人幫她提重物，覺得很窩心。精彩的優質節目《台灣的前世今生》將於8月23日（週日）晚間8點，壹電視播出。

(中時 )