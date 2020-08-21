根據區塊鏈分析公司Chainalysis的報告顯示，過去一年間，逾500億美元（約新台幣1.47兆元）的加密貨幣從中國轉至其他國家，可能被視為中國投資人突破外匯管制的新破口。

根據中國外匯法規，中國公民一年的換匯總額不得超過五萬美元，過去有錢人大多會利用投資海外房地產或其它資產來規避此一法令，但中國政府已破解這些手法。

Chainalysis指出，「過去十二個月內，中國經濟深受中美貿易戰和人民幣貶值之苦，我們觀察到價值超過500億美元加密貨幣自中國移轉出境。」

根據報告指出，加密貨幣持有者大多使用與美元有掛鉤的穩定幣「Tether」來移轉資金。穩定幣對於轉移巨額加密貨幣而言特別有益，因其具有不易大幅貶值的特性。

Chainalysis在報告中表示，過去十二個月內，總共有價值超過180億美元的Tether從東亞移轉至其他地區，但並不一定全部都是資本外逃，部分加密貨幣移轉活動可能是來自中國「礦工」將加密貨幣轉換為Tether並匯至國外此一原因所致。

但該報告也指出，在某些特定新聞事件發生的時候，Tether就會出現大量活動，例如2019年十月習近平對區塊鏈表示支持時，便出現第一波密集活動。

Chainalysis表示，「目前中國和美國的股票仍是處於價值較低的狀態，就像人民幣一樣，這些經濟騷動極有可能促使資金流出中國，雖然大部分Tether活動可能是因為東亞地區的加密貨幣持有人在價格波動時，將加密貨幣轉至國際交易所進行交易。」

在此之前，Tether本身已是醜聞纏身，2019年四月時，紐約司法部（New York attorney general）指控加密貨幣交易所Bitfinex和穩定幣發行商Tether隱藏客戶和公司資金中850億美元的損失。

(工商 )