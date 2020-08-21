桃園機場公司今（21）日表示，第三航廈土建工程招標「第一階段資格標」今天上午10時截止投標，參與投標廠商共3組，包括「Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司」共同投標，「日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司/大陸工程股份有限公司」共同投標，以及「印尼商威佳雅卡雅股份有限公司」等。

桃機公司說明，經過下午開標，共計有二組投標團隊通過資格審查，包括「Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司」共同投標，以及「日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司/大陸工程股份有限公司」共同投標，共兩組。

桃機公司表示，在行政院及交通部分別成立專案小組及督導小組協助下，歷時超過兩年、三次流標，今年5月11日再次公告第三航廈土建工程資格標，其間因放寬投標廠商資格條件，延長等標期14天，本次資格標審查完成，順利進入下一階段。

桃機公司表示，後續將通知通過審查的廠商團隊參與第二階段規格標備標。機場公司期待各團隊發揮專業、完整評估、縝密規劃，預計年底辦理評選確認得標團隊後，共同合作打造全新的國家門面。

(工商 )