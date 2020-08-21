8月底將進入花蓮文旦柚的盛產期，縣長徐榛蔚與水保局結合企業、小農等行銷推廣花蓮農產品。（花蓮縣府提供／王志偉連傳真）

花蓮是國內文旦柚重要產地，8月底將進入產期，縣府為讓文旦柚產品多元行銷，縣長徐榛蔚今與農會通路、水保局，以及兩家企業代表簽署合作備忘錄，協助花蓮農村發展及小農產品開發，拓展國內外行銷通路！

水土保持局花蓮分局長陳淑媛、副局長林長立、縣農會理事長余國基、健康食彩董事長楊香芸、睿澤企業總經理黃祺娟都強調，協助行銷優質農產品，

徐榛蔚表示，透過機關與企業合作，發揮企業社會責任(CSR)，協助花蓮小農及產業建立在地青創品牌基地，培養花蓮農村人力，藉由企業輔導平台協助行銷花蓮地區農村一、二、三級產業，甚至提昇至六級產業發展，讓更多都會地區居民融入花蓮文化及生活，打開社區小農對外的另一扇窗。

縣府今年規劃一系列國內多元通路行銷活動，除盤商大量收購外，也鼓勵農民自產自銷，開發花蓮文旦柚品牌紙箱及協助小農品牌推廣行銷。縣府將於8月24日啟動文旦柚大果收購加工，透過加工製成果汁、果乾、果醬、精油等，再延伸開發各種文旦柚周邊加工精品，提升產品價值。

農業處長吳昆儒指出，縣府與上市公司聯華實業及睿澤企業簽約後，勢必增加採購花蓮文旦柚，共同協助花蓮去化文旦柚大果，讓市場流通鮮果皆為精品，達成農民小果有賺、大果沒賠目標，除增加農民收益外，讓國內外消費者都可以嚐到最優質的花蓮文旦柚。

(中時 )