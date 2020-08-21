行政總廚黃志龍（左3），「金悅軒」旗下6位港籍師傅擅長的菜式不同。（黃采薇攝）

「燒味拼盤」擺盤細緻，其深井燒鵝皇、脆皮燒牛腩仔、蜜汁叉燒吃得到正宗港味。（黃采薇攝）

「上湯焗西澳龍蝦伊麵」食材為澎湖直送活體龍蝦，口感Q彈富濃濃焗烤奶香。（黃采薇攝）

「黑松露野菌餃」食材珍稀，入口呈現濃郁黑松露香氣。（金悅軒提供）

招牌甜點「燕窩蛋塔」滑嫩燕窩潤喉、蛋塔外皮酥香味濃。（黃采薇攝）

龍師傅拿手工夫菜「花膠螺頭濃雞湯」，只喝湯不吃料。（金悅軒提供）

「金悅軒餐廳」餐廳外觀高大尚，氣勢恢弘。（金悅軒提供）

位於台中公益路上的「金悅軒」粵菜餐廳已邁進第7年，餐廳建築外觀高雅大氣，裝潢則走華麗的中國風，人稱「龍哥」的行政總廚黃志龍外表豪邁，有著港人的直率性格，內裡的他廚藝菜式卻細膩華麗，被認為很有希望在24日公布的《臺北臺中米其林指南 2020》一舉摘星。

現年45歲的黃志龍自謙「15歲就入行啦！做過茶餐廳、港式酒樓、燒臘、大排檔，什麼都學」，過去他曾在新加坡受訓，並在韓國首爾洲際飯店的翡翠皇宮、新羅飯店的中餐廳工作7年，他視金悅軒餐飲集團董事長羅文貴為伯樂，「蒙他青睞，我毅然加入金悅軒，還將廚房團隊、好友一起找來台中工作」，所有菜單皆是龍哥規畫。

餐廳規畫3個部門，6位港籍師傅擅長的菜式不同，燒臘、大排檔快炒或煲湯、小點各有專精，團隊編制30餘人，分工細膩，呈現純正港點風味。長期旅居海外工作的龍師傅，端出的粵菜外觀雖新穎多變，但不妥協的堅持是內在一定要維持道地港味，他感嘆「台灣很少有吃早茶的港式茶樓」，特地移植香港美食回憶，在周六、日早晨8點推出早茶港點，讓饕客感受傳統港式美味。

龍哥自慢：「只要來過金悅軒就不用飛香港啦！」餐廳無論菜式及口味皆正統港味，主廚推薦4人餐點，主菜是盡收深井燒鵝皇、脆皮燒牛腩仔、蜜汁叉燒的「燒味拼盤」，瓷盤上手繪花草，擺盤華美雅致，3種港式燒味肉嫩香甜、毫不膩口，饕客每來必點。「上湯焗西澳龍蝦伊麵」食材為澎湖直送的活體龍蝦，以上湯焗烤、中體西用的料理手法呈現，Q彈的龍蝦肉搭配伊麵滿口鮮甜。

港點部分亦處處亮眼，「金箔金魚鮮蝦餃」在橘白相間的金魚蝦餃尾巴點綴金箔增添華麗，外皮Q彈一咬蝦味迸發；「黑松露野菌餃」及「和牛燒餅」皆珍稀食材，吃來風味香濃，而招牌甜點「燕窩蛋塔」將滑嫩潤喉的燕窩搭配蛋塔食用，令人一吃上癮。

龍師傅的拿手工夫菜「花膠螺頭濃雞湯」為道地港式煲湯，只喝湯不吃料，湯濃具深度、不膩口且富膠質，因食材精華融為「上湯」，說起訣竅就是費時費工，「首先將老母雞、雞腳、金華火腿、豬腳等多種食材一同熬煮數小時，再將常用來煲或燉湯的花膠佐以螺頭、老母雞、雞腳、金華火腿、豬腳加入，文火慢煮，需6小時完成，因食材珍稀準備不易，點這道煲湯的客人須事先電話預訂」。

(中時 )