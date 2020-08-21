新北市大漢橋下機車停車場整修，導致許多機車騎士無處停車，新北市議員葉元之邀集相關單位會勘。（葉元之服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市大漢橋下機車停車場最近整修，由於鄰近擁有千戶的巨蛋社區，導致許多機車騎士因無處停車，慘遭拖吊。新北市議員葉元之接獲陳請舉辦會勘，交通局承諾，停車場將加快施工於8月底前完成，並清楚做好指示牌，引導騎士至附近合法空間停車。

葉元之表示，巨蛋社區附近的住戶及訪客眾多，原來大漢橋下停車場可停上百輛機車，但施工期間未做好配套措施，許多騎士搞不清楚哪裡可以停車，甚至有一整排機車慘遭拖吊的情形，所以特別舉辦會勘，希望交通局解決騎士臨時的停車需求。

交通局指出，大漢橋下機車停車場工期原本需一個月，由於議員反映民怨，將趕在8月底施工完成，屆時可停超過400輛以上機車。

交通局也表示，環河西路南側人行道有200-300格機車格，使用率極低，民生路、溪頭街也都有約數百個停車格，停車場施工期間，民眾可將車暫時停在這些地方。

葉元之要求交通局在停車場做好指示牌，指引機車騎士到合法地方停車，以免騎士再度因違規而受罰。

宏翠里長黃一晉、滿翠里長林重光則表示，大漢橋下有一處板橋分局所管理的空地，希望能暫時開放，讓機車可以停車。板橋分局表示，該空間用來放置鐵拒馬，擔心會誤傷民眾，但會研議空出較安全的區域，暫時解決民眾的停車需求。

(中時 )