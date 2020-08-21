樂天桃猿強棒林泓育昨天對戰統一獅打出1支二壘安打，結束連13場比賽沒有長打的宭狀，減少打擊壓力、內心也踏實了一點，這是林泓育近來打擊追求「扎實」的結果，希望可以提升球隊贏球的機率。

昨天林泓育在4局下從獅投劉軒荅手中揮出右外野二壘安打，帶有1打點，這是林泓育從7月28日以來再一次出現長打，中間隔了13場、將近1個月苦嘗沒有長打的滋味，如今終於解脫壓力了，有助猿隊的火力供輸。

本周桃猿首戰林泓育高掛免戰牌，桃猿總教練曾豪駒表示，先讓他休息一下，主要是打擊時出手的想法較多，經過1場比賽的沈澱，昨天林泓育再度先發出賽，而且在4局下揮出長打，一掃近1個月的悶氣。

林泓育自己不知道已經有13場沒有出現長打，他說，我只知道球隊有沒有贏球而已！他沒有特別想著長打與否，他只在意自己有沒有把球打得扎實，結果就不會太在意，如果沒有打得扎實而卻出現長打，那只是表面數據而已。

昨天打出二壘長打，林泓育沒有想那麼多，他表示，只是掌握瞬間的反應，他努力做好自己的打擊，雖然這是滿難的事，還是必須去做好，讓內心也能扎實一點。

(中時 )