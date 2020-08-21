開業70年的台北永康街知名老店「高記」因2、3樓餐廳違規使用，北市建管處20日發函，要求業者8月28日以前辦理使用執照變更或停止違規使用，否則將重罰30萬並斷水斷電；業者今天下午與市府協調展延改善期未果，決定本月31日結束營業。

建管處指出，永康街高記餐廳2018年10月被發現將2、3樓「集合住宅」違規作為餐廳，營業面積約198.5坪，依規定須申請變更使用執照為商業用途，但業者至今已被開罰7次共累計78萬罰款，仍未改善。

建管處主祕洪德豪表示，業者申請變更使用執照，必須檢討增設停車位，含汽車位、機車位，且須設置無障礙設施，含升降設備、無障礙廁所等，及消防安全設備，合法化成本甚高，若業者無法在28日以前合法或停止違規使用，將依《建築法》重罰30萬元並斷水斷電。

台北市東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔透露，業者夫婦昨天下午與市府再次溝通延長改善期未果，自認無法短期內完成合法使用變更，將維持原決定，於8月31日歇業，店內百名員工也將被資遣；劉鴻翔感嘆，這個結果也算是兩方各取所需，市府展現公權力，業者則停止虧損。

高記1949年成立於台北永康街，以生煎包、蟹殼黃、油豆腐細粉與豆漿等主力商品起家，是永康街第一個上海點心店，知名度與鼎泰豐齊名，許多老師傅都出師於此，高記更曾是總統府等政商名流圈的點心房，全盛時期有8間門市，後來陸續縮減，今年受新冠肺炎疫情影響再關2門市，僅剩永康門市，門口已掛上「結束營業倒數中」布條，讓死忠顧客相當不捨。

(中時 )