「高雄市勞工行善特攻隊」從事公益服務出錢出力，其中大高雄營建土木工會10多年來為偏鄉孩童捐獻書桌椅，成就不少社會棟樑，理事長徐有成說，盼新政府上任後，能當行善團最有力的平台，讓行善經驗能夠擴及到房屋修繕。

副總統賴清德時任台南市長，就推動職災勞工家庭房屋修繕計畫，由台南市勞工局結合大台南總工會、台南市木工會、電氣業、泥水業、油漆工程等志工夥伴組成行善團，協助弱勢職災勞工家庭或獨居長者進行房屋修繕。

該計畫足跡遍及嘉義、雲林、屏東等地，已協助115戶住宅環境改善，今年更將此計畫推廣到高雄市，協助大樹一名中風獨居的身障居民修繕房屋，預計下周動工。

徐有成表示，10多年前在偏鄉目睹弱勢小學生因為家中沒錢買桌椅，只好坐在地上吃飯、寫字，讓他感到很難過，於是號召工會成員募款，捐贈桌椅給弱勢小學童，讓對方生活及求學上獲得改善。

他指出，愛心書桌團行善10多年來，足跡已遍及全台灣，尤其「勞工行善特攻隊」更發揮所長提供服務，如高雄市美容業職業工會長期義剪或為植物人做臉部清潔保養等，盼各業工會多元分進從事公益服務，讓愛心遍地開花。

(中時 )