鼎固-KY（2923）今（21）日受邀參加臺灣證券交易所舉辦的「外國上市公司業績發表會」，由總經理張能耀主持。鼎固表示，上半年受疫情影響，商場普遍租金下降、空置率提高，導致投資性不動產公允價值減損3.92億元。

張能耀今天在主持法說會時表示，鼎固目前現有項目開發總面積達218.7萬平方米，其中已完工待售面積約80.3萬平方米，未來可建造規畫面積約138.4萬平方米。主要分布在上海、重慶、江蘇；其中就產品種類來看，商業占最多達35％、辦公占21％、住宅占18％，另外26％為其它。

就開發進度來看，已完工占37％，在建工程占63％。

張能耀表示，目前鼎固主要開發項目，上海就有六筆，包括：華山路、瑞金二路一期和二期、春申路、嘉定城北路、嘉定安亭等，面積共141.27萬平方米。重慶則為解放碑項目，面積達57.7萬平方米。另外還有昆山、無錫。

張能耀表示，鼎固今年截至六月底為止，商場收入方面，重慶日月光中心為3,656萬元，出租率66％。上海黃浦日月光中心則為45.99億元，出租率達87％。上海嘉定日月光中心則有2,646萬元，出租率為62％。

張能耀表示，在財務表現方面，2020年第二季因受新冠肺炎疫情影響，其中投資性不動產公允價值變動利益為負數，認列3.92億元的損失，主要原因是受到疫情衝擊。

張能耀表示，在房地產銷售方面，上半年有74％是來自於江蘇所貢獻；至於商場收入，最大主力則是上海黃浦日月光中心所貢獻。

(工商 )