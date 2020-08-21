台北市內湖影視音產業園區將在8月26日開放地上權招商，兩塊基地面積共計1萬4567平方公尺，權利金底價為8億3451萬元和11億2043萬元，地上權存續50年，北市文化局表示，如能順利招商、興建，最快將在2024年開始營運，並推估可創造至少3千個工作機會。

北市府在2016年起提案推動內湖影視音園區，計畫以地上權方式，北市議會也在今年通過，但提出3點但書，包含權利金底價不得低於14億、回饋地方優先雇用，至少2％港湖居民、投標人資格排除大陸地區人民、法人、團體等機構或其餘第3地區投資的公司。

北市文化局表示，標案基地坐落在內湖五期重劃區內，基地一面積6,407.79平方公尺（約1938坪）、基地二面積8,160.01平方公尺（約2468坪），建蔽率60％、容積率360％，都市計畫土地使用分區為影視音產業區，得標人完成簽約且設定地上權後，即可進行開發。

(中時 )