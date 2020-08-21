漁船違法施工，釀公安意外，宋姓男子遭引擎砸頭死亡。（程炳璋攝）

重達5噸的漁船引擎砸死機械廠老闆，引擎上還有毀壞痕跡。（程炳璋攝）

船廠違法施工，吊車吊掛引擎到船上時，意外砸死宋姓機械廠老闆。（程炳璋攝）

台南市1艘200噸漁船翻新工程，竟直接在安平漁港碼頭邊違法作業，21日下午2時許，吊車在吊掛引擎上漁船時，不慎誤砸船上機械廠宋姓老闆頭部，宋男送醫不治死亡，台南市農業局漁港所將依照漁港法開罰3萬至15萬，台南市勞工局已勒令船廠停工。

台南市1家船廠近日翻新1艘200噸的海豐號漁船，卻在未經申請核准下，便宜行事，直接在安平漁港碼頭邊違法施工。

當時由船廠委外的吊車，21日下午在港邊吊掛重達5噸的引擎，準備安裝上海豐號漁船內，船上有包括62歲宋姓引擎機械廠老闆、陳姓船主、另1名台灣工人與2名外籍移工在內共5人，指揮吊車的羅姓司機吊掛機具。

吊掛過程卻疑似施工不慎，引擎誤砸宋男頭、頸部，遭砸的宋男立刻濺血昏迷，現場人員驚慌報案，將他送醫，卻宣告不治。

台南市農業局漁港所表示，漁船施工為了避免海浪晃動，一般都在船廠內進行，若有必要在海上施工，須先向漁港所申請，經查意外事故的船廠並未申請，因此將依照漁港法，對船廠開罰15萬至30萬，台南市勞工局先勒令船廠停工。

(中時 )