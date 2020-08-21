黃韻玲年初甫接任台北流行音樂中心董事長，忙碌準備9月開館之餘，仍不忘關心偏鄉弱勢長輩，特地撥出時間拍攝新的公益活動形象照，並叮嚀義工們為老人家準備的菜色「記得買豐富些」，如此用心傳達理念，就是希望呼籲社會大眾加入愛的行列，讓門諾基金會持續「送愛偏鄉」，幫助弱勢長輩「好好吃飯」。

黃韻玲曾數次前往門諾基金會，不僅幫日照長輩舀餐、陪伴長輩活動、唱歌，她更親自參與送餐行程，送飯盒給長輩們；因此這次特別拍攝她背著保溫袋，準備出發送餐的形象照，黃韻玲也分享自已過去跟隨送餐車的經驗，發現原來每台餐車都是特別改造成65度的熱循環保溫車，而且每個飯盒都用保溫袋裝好，為的就是讓長輩拿到「熱騰騰的便當」，如此細心令她印象深刻。

門諾基金會這幾年著重於送餐轉型、提升，除了送餐給獨居長輩，更希望打造多層級餐食模式，以送餐搭配據點共餐和創新服務，在偏遠地區如瑞穗、富里等地區推出「行動自助餐車」創新服務，以可選擇的熱食形式讓長輩能夠吃飯，把長照服務透過「吃飯」這接觸點帶進部落；基金會從「好好吃飯」出發，希望全面著手於東部弱勢老人及身障者的照顧計畫，以「吃飯」為跟長輩的接觸點，希望社會大眾一起獻出愛心，讓弱勢長輩能「好好吃飯」，持續支持「110年度東部弱勢老人及身障者照顧計畫」。

黃韻玲非常關心偏鄉弱勢長輩。（門諾基金會提供）

黃韻玲非常關心偏鄉弱勢長輩。（門諾基金會提供）

(中時 )