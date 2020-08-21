「2020花蓮夏戀嘉年華」25日起一連5天在東大門廣場舉辦，今年第六度受邀參與演出的畢書盡（Bii），近日正忙著為女兒滿月分送媒體及好友彌月禮，不少人好奇Bii女兒的小名為何取為「冰冰」？他笑說：「因為老婆懷孕時很喜歡吃冰，天氣不管多冷也會吃，所以決定取冰冰為小名。」升格新手爸爸的Bii，聊到平常在家會不會跟女兒講韓文？Bii表示女兒現在還小應該還聽不懂，但偶爾還是會對著寶貝說一些單字，例如最重要的「爸爸」。

他2015年在夏戀的舞台上答應每年至少到花蓮辦一次活動，雖然2016及2018年他因演唱會撞期沒有參加夏戀，但該年仍安排花蓮跨年演出或簽唱會，堅持信守承諾；其實Bii對花蓮並不陌生，私下曾多次到當地旅行，其中兩次還帶著媽媽同行，「我們都非常喜歡花蓮的自然景觀，是跟其他城市不一樣的美，而且一定會去七星潭、還有吃麻糬。」

對於即將到花蓮演出，Bii對粉絲喊話：「今年夏戀雖然延到8月底，不過可以見面、唱歌給大家聽，我已經非常期待了。」更搶先透露當天演出彩蛋，「會帶來新歌，也有比較經典的歌曲，歌單上希望盡量滿足不同朋友的喜愛。另外，我們也有在準備一個要送給當天不管是來到花蓮現場或看電視直播的大家一個禮物，所以一定要鎖定花蓮夏戀嘉年華就對了。」此外，今年以《我肯定在幾百年前就說過愛你》專輯入圍第31屆金曲獎「最佳新人獎」、「最佳樂團獎」及「最佳裝幀設計獎」的告五人，也將二度站上夏戀舞台演出，他們興奮地說：「有種熟悉放鬆的感覺，就跟出遊一樣！」

畢書盡今年第六度登花蓮夏戀嘉年華開唱。（花蓮縣政府觀光處提供）

(中時 )