苗栗縣政府21日辦理有形文化資產審議委員會，新登錄「林務局大湖工作站卓蘭辦公室」為歷史建築。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府21日辦理有形文化資產審議委員會，新登錄「林務局大湖工作站卓蘭辦公室」為歷史建築。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

歷史建築「竹南蛇窯」爆產權爭議，窯主夫婦爭取園區內的化十窯、方華窯登錄歷史建築未過，21日完成備查程序。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府21日辦理109年度第2次有形文化資產審議委員會，經過委員會討論，新登錄林務局大湖工作站卓蘭辦公室、大湖竹篙屋吳屋伙房2處為苗栗縣歷史建築，另外，歷史建築「竹南蛇窯」園區內的化十窯、方華窯，經文資小組現勘認定不符文資保存條件，今日會中也順利備查。

竹南蛇窯因爆發產權爭議，現任窯主林瑞華、鄧淑慧夫婦爭取將園區內的方華窯、化十窯登錄為歷史建築，但文資小組先前現勘時，認為這2窯或許有價值，但不符合瀕危、具有時代流派的文資登錄基準，因此未通過登錄申請，文資科長郭靜芳表示，此案於會中順利完成備查程序。

文資科指出，此次審議案件共有3案、備查案件6案，其中審議案中，新登錄林務局大湖工作站卓蘭辦公室、大湖竹篙屋吳屋伙房為苗栗縣歷史建築，目前苗栗縣指定與登錄的有形文化資產達到87件，包含國定古蹟1處、縣定古蹟15處、歷史建築56處、文化景觀4處及一般古物11件。

林務局大湖工作站卓蘭辦公室，是日據時期卓蘭地區林墾相關的辦公兼住宿建築，為地區林業設施的重要見證，建築物空間格局為辦公室與宿舍一體、有別於一般日式宿舍之型態，台所兩側出窗為出挑式，廚台設有給水槽，具稀少性。

大湖竹篙屋吳屋伙房，為吳氏家族拓墾大湖地區的重要見證，也是台灣客家重要音樂家吳盛智故居，於1935年關刀山大地震後重建，為傳統三合院民宅格局，融合日式、洋式構造，具有其獨特的建築技術價值；除了在建築史、地區開發歷史的重要性外，其室內裝修、現存文物均具文化資產保存價值。

(中時 )