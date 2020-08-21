大陸今年洪災格外嚴重，近日洪災轉到長江上游的重慶、四川，三峽大壩遇上建庫以來最大洪峰。8月17日凌晨，四川成都東部新區丹景街道全安村村道開始崩裂，6座民房在山體滑坡中倒塌，慶幸的是這次滑坡沒有一人傷亡，而這一切都要感謝村民巫素珍，她一個關鍵舉動救下21戶村民！

據《北京日報》報導，17日0時30分許，全安村下著大雨，53歲的巫素珍正準備睡覺，突然發現自家客廳地面出現了約1公分的裂縫，從屋內延伸至門外的院壩。

巫素珍立馬給村主任郭新華打電話，報告了這個異常現象，隨後又叫上一家六口出了房屋，並扯著嗓門喊周圍的居民：「有危險，快跑！」。通知應急隊伍前來緊急疏散群眾，「哐哐」的銅鑼聲越來越大，村民們才開始往屋外跑。

在應急隊員的組織下，巫素珍及周邊6戶共計17位村民，迅速被轉移到山坡對面，此後丹景街道又將，該村5組其餘15戶群眾，轉移到安全地帶。

凌晨1時許，村民被轉移約30分鐘後，山腰上傳來滾滾落石的聲響。天亮後，郭新華重返村落，相關村道已崩裂成塊，包括巫素珍家在內的6座民房，被夷為平地。

據介紹，全安村5組的滑坡點，此前未被列入地質災害監測隱患點位，災難來臨前村民能被安全轉移，有賴於防汛救災工作的宣傳動員。

巫素珍說：「自己在看到家中房屋裂縫後，首先就想到上報村主任，就是因為之前村上已經說過很多次，發現問題及時告知」。

(中時新聞網)