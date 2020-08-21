語言能與世界接軌，新北市長侯友宜21日出席109學年度第1學期公私立校長會議宣布，將於2030年打造「新北雙語城」，新學年共聘用100位外師，是全台第一個達成百位外師的縣市，未來每校都有雙語課程，培養孩子成為敢說、能講、愛用英語的世界公民。

「新北市109學年度第1學期公私立學校校長會議」齊聚340位公私立學校校長，會議開始由外籍老師、侯友宜穿上白袍、戴上護目鏡帶領學生做「當小蘇打遇到醋」實驗，課程後侯友宜還透過視訊與外籍教師群Say Hello。

侯友宜說，生活化是精進語言的動力，讓孩子自然地用英語介紹故鄉、生活日常與自己的喜好、興趣，讓英語充斥在日常生活中，就是推動「雙語城」的學習最好方式。

教育局長張明文指出，新北以「2030新北雙語城」為願景，透過5項目標：學習生活化、教學科技化、在地特色化、模式多元化及師資專業化，讓學生在生活、科技、特色、專業等多重領域下，創造生活式的英文。

張明文表示，2008年推出「英速魔法學院」提供浸潤式雙語教育，新北各國小五年級學生依課程排定，前往參加3天2夜全英語營隊，讓孩子全天沉浸在外語環境，而市府重視雙語教育陸續增加外師人數，109學年度起達成聘用100位外師目標，是全國第一個達成百位外師的縣市。

張明文指出，今年聘請的100位外師，其中15位於英速魔法學院服務，75位則由各國中小提出申請計畫，經審核後依計畫完整度、區域平衡及各項辦學條件妥善分配，另10名外師則開放偏遠地區學校提出申請計畫，推動地方特色雙語課程。

此外，學校將陸續開學，防疫工作也積極進行中，目前已實施防疫用品盤點，並依據上次防疫經驗演練做好萬全準備，各校將嚴守「三級防護、健康五原則」落實校園防疫，確保孩子們安全健康快樂學習。

(中時 )