川普政府本周全面緊縮華為禁令，從採購端到IC設計廠商當作第三方進行供應含有美國技術的半導體產品與服務給華為，都要經過美國商務部放行才能與其進行業務往來，華為手機面臨存亡之秋。對此其他大陸手機品牌包括小米、OPPO等廠商有機會吃下華為空出的市場份額，外資發布最新報告指出，若小米能吃下全球35%出貨量，預料可以增加8400萬支。

美銀證券發表研究報告，指出美方進一步制裁華為，小米有望取得更多市場份額。美國商務部去年5月中旬將華為列入實體清單，Google便暫停與華為的業務往來，代表華為的行動裝置失去了GMS服務，讓華為海外業務遭到嚴重打擊，小米因此在歐洲市場受惠。

也因如此，華為轉進大陸市場，並成為大陸智慧機龍頭，但在連半導體供應來源都遭到阻斷，若考慮最嚴重情況，華為手機可能會消失，預料將由小米、OPPO或是Vivo將瓜分華為市占率。美銀證券重申，小米股票評級為「買進」，目標價由17.7港元上調至20港元。

至於電子設計自動化（EDA）工具供應商，新思科技（Synopsys）最新一季度財報顯示，截至7月底的季度營收與獲利強勁成長，遠超乎市場預期，主要是大陸市場強勁需求所致。

據《日經亞洲評論》日前報導，Cadence、Synopsys、ANSYS以及Mentor Graphics這EDA工具供應商4大巨頭，除了Mentor Graphics在2016年被德國西門子（Siemens）收購成為非美國企業，其他皆為美國企業，Mentor Graphics現在在美國仍有龐大業務，顯示美國掌握優勢技術，只要持續緊縮禁令，華為的供應來源將動彈不得。

(中時新聞網)