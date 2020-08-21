黃美珍升格媽咪後，接連受到廠商青睞，除了雀巢、Enozo等品牌邀約合作，近期又為知名餅乾廠商代言，並於日前推出新歌〈帶著走〉，與青年和原住民小朋友，上山下海拍攝音樂錄影帶；拍攝時，只見她氣色極好，身材窈窕，完全看不出已經當媽，倒是她母以女貴，心中每一分每一秒都是子女，到外縣市工作極端想念小孩，苦笑說：「現在無法接受得過夜的外地工作了。」黃美珍還大方曬出與女兒「小星」合照，剛滿八個月大的「小星」長相超級可愛，一雙會笑的大眼睛，號稱「嬰兒界林志玲」，且一頭幼髮又濃又密，簡直可拍洗髮精廣告。

黃美珍2014年與同教會的張瑞哲結婚，夫妻一同經營跨國網路媒體公司，直至去年才產出愛的結晶，掌上明珠「小星」備受夫妻疼愛和保護，21日首度曝光，去年底甫誕生的「小星」剛滿八個月，樣貌相當可愛，笑起來時眼睛也笑，嘟起嘴時讓大人融化大喊：「卡哇伊！」小星脾氣好、少哭鬧，讓全家人疼愛有加，不僅如此，孩子一出生頭髮就很多，讓頂著性感光頭的張瑞哲苦笑：「肯定是遺傳她媽的好基因啦，美珍有一頭飄逸、濃密的秀髮。」

黃美珍與寶貝女兒。（Superfanz提供）

黃美珍全家福。（Superfanz提供）

(中時 )