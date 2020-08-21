台中一名魏姓男子，2018年與朋友到知名酒店「海八」尋歡作樂，之後將一名酒店妹小蔓（化名）框出場，一行人離酒店後前往汽車旅館續攤，期間強迫小蔓喝下毒咖啡，趁她精神渙散時硬上，還慫恿朋友「要X趕快去X」，甚至誣賴小蔓偷走20萬，強迫她跳艷舞、多P，行徑相當可惡。

2018年7月29日凌晨1點多，魏男找來5名友人到「海八」消費，將小蔓框出場後一行人到汽車旅館繼續狂歡，當天凌晨4點多，魏男要求友人到其他房間休息，接著強迫小蔓喝下毒咖啡，在沙發上性侵得逞，結束後通知另外3名友人，表示「已經餵她5包毒咖啡，要X趕快去X」，示意友人們可以侵犯小蔓。

其中2人拒絕提議，魏男不放棄繼續慫恿其他人，其中一名蔡姓男子忍不住，到房間性侵小花，另一位友人覺得不對勁，認為再待下去會出事，因此用找女友為理由離開；此時魏男趁小蔓神智不清，以強暴手段逼迫她簽合意性交切結書，還誣賴小蔓偷走20萬，不僅毆打對方，還威脅小蔓交出提款卡、密碼，要2名友人到ATM領取5萬6000元。

小蔓至此仍未解脫，魏男繼續餵她毒品，要求多P雜交，嚇壞的小蔓苦苦求饒，魏男轉而要求小蔓幫他們口交、打手槍、全裸跳艷舞，期間還遭性侵2次，一直到汽車旅館退房時間到，才結束這12小時的噩夢。

台中地方法院審理此案，認定魏男明知小蔓框出場只有陪酒服務，並無從事性交易，還違反對方意願餵食毒品、性侵，事後拒絕和解，毫無悔悟之心，惡性重大，依強制性交、強盜等罪判處有期徒刑12年6月；另外，蔡男犯乘機性交罪，處有期徒刑1年8月；其他友人則依乘機猥褻罪判1年2月、強盜罪判處3年7月。

(中時新聞網)